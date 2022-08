Con il rilascio di Android 13, il campo di ricerca nella parte inferiore della schermata iniziale di Pixel e il campo di ricerca nella parte superiore del cassetto delle app avranno entrambi la stessa funzionalità, consentendoti di cercare siti Web, app, collegamenti alle app e contatti. Se non vengono trovati risultati, verrai indirizzato a YouTube, Google Maps e Google Play Store, nonché a Ricerca e Impostazioni Google.

Google sta ancora conducendo il programma beta di Android 13 e sta valutando una varietà di scelte. In un test, quando un utente Pixel apre il cassetto delle app e digita il nome di un’app non installata sul suo telefono nell’area di ricerca nella parte superiore dello schermo, ottiene risultati dal Google Play Store che contengono il nome dello sviluppatore e il valutazione dell’app sotto il titolo “Da questo dispositivo”. Toccando uno qualsiasi dei risultati verrai indirizzato all’elenco del Play Store per quell’app.

Android 13 vi permetterà di utilizzare il campo di ricerca come volete

Google sta sollecitando feedback in merito a questa nuova funzionalità dai proprietari di Pixel tramite l’app Google Opinion Rewards. Per chi non lo sapesse, questo è un fantastico software che ti premia con piccole somme di credito di Google Play Store ogni volta che viene richiesta la tua opinione su un argomento.

Per gli utenti iOS e Android, il software è accessibile rispettivamente nell’App Store e nel Play Store. Questo software chiedeva se gli utenti Pixel “cercavano contenuti sul dispositivo nella barra di ricerca nella schermata iniziale di Pixel”. Chiede inoltre il motivo per cui l’utente ha utilizzato la casella di ricerca per trovare materiale sul dispositivo.

L’utente può selezionare tra le seguenti risposte pre-pubblicate:

Trova o gestisci le impostazioni del telefono.

Trova o sfoglia i contenuti su un’app.

Trova le informazioni di contatto di una persona.

Trova contenuti sul web.

Esegui un’azione sull’app (esempio di invio di testo).

Trova un’app non installata sul mio telefono.

Altro (specificare).

Google vuole anche sapere quanto fossero soddisfatti o insoddisfatti i clienti Pixel dopo aver visto i risultati del Web e delle app in un’unica casella. Le risposte pre-pubblicate vanno da estremamente spiacevoli a davvero confortevoli. Quando la versione finale di Android 13 sarà pronta per il rilascio, l’azienda utilizzerà queste informazioni per migliorare le funzionalità della casella di ricerca nella parte inferiore della schermata iniziale di Pixel e nella parte superiore di Pixel Launcher.