Negli ultimi decenni, i social network hanno tentato di duplicare la ricetta del successo di TikTok. Questi sforzi hanno portato all’introduzione di Reels su Instagram e Shorts su YouTube. Tuttavia, la piattaforma visual-first di Meta intendeva fare un passo in più rispetto al semplice incoraggiamento dello sviluppo di video veloci e in loop. L’azienda ha iniziato a testare un’interfaccia utente simile a TikTok con post che riempivano l’intero schermo e suggerimenti video algoritmici, cosa che è stata accolta con notevole indignazione da parte dei clienti.

L’azienda ha deciso di invertire gli aggiustamenti, ma sembra che Instagram non sia ancora pronto ad abbandonare le sue ambizioni verticali questa volta. Attualmente, se vuoi pubblicare un’immagine alta (hai sicuramente scattato la tua giusta quota di foto di ritratti), puoi farlo solo tramite la funzione Storie dell’app. Se provi a caricarne uno come post, l’app lo ritaglierà per soddisfare un rapporto di aspetto 8:10.

Instagram si prepara per le foto ‘intere’

Sembra che Instagram si stia preparando a consentire agli utenti di caricare fotografie più alte di così. Nelle domande e risposte settimanali di Adam Mosseri, il CEO di Instagram ha confermato che l’app avrebbe testato post di foto alti fino a 9:16. L’idea semplice per il test è che ora puoi inviare video alti a Instagram (come post normali, post IGTV o Reels), ma non immagini, e che dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Tuttavia, potrebbe anche indicare che Instagram non ha ancora concluso la sua ambizione di diventare TikTok.

Le immagini 9:16 potrebbero trarre vantaggio dalla famigerata interfaccia a schermo intero di Instagram, che è stata recentemente provata. La società ha ritirato il test, ma il team di sviluppo potrebbe ancora esplorare modi per modificare il layout, possibilmente tenendo presente il feedback degli utenti, piuttosto che abbandonarlo completamente. Il test dovrebbe essere condotto su un numero limitato di utenti nel corso di diverse settimane prima che la funzionalità venga ampiamente implementata o eliminata del tutto.