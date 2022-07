Durante l’evento I/O di quest’anno, Google ha rivelato i suoi futuri flagship, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. A quel tempo, la società ci ha fornito un’anteprima degli smartphone e ha verificato che i telefoni avrebbero incluso un chipset Tensor di prossima generazione. Sebbene Google non abbia pubblicato alcun dettaglio sulla prossima ammiraglia Pixel, una nuova fuga di notizie afferma che l’azienda sta lavorando a una nuova ammiraglia Pixel per il 2022 con fotocamere migliori rispetto a Pixel 7 Pro.

La fonte della perdita è lo sviluppatore Kuba Wojciechowski, che ha recentemente rivelato informazioni sull’hardware della fotocamera di Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Tablet. Wojciechowski ha scoperto un altro gadget soprannominato Lynx esaminando il GS101 Camera Hardware Abstraction Layer (HAL) da Android 13 Beta 4. (L10). Pixel 7 e Pixel 7 Pro sembrano avere lo stesso sensore principale Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP. Le somiglianze, però, finiscono qui.

Google Pixel 7 potrebbe arrivare quest’anno

Si dice che il device Lynx abbia un sensore secondario Sony IMX787 da 64 MP, che potrebbe essere utilizzato per il teleobiettivo. Inoltre, il telefono avrà il sensore Sony IMX712 da 13 MP precedentemente non annunciato nella parte anteriore. Dato che Google normalmente offre sensori più vecchi sulle sue ammiraglie Pixel, l’inclusione dell’attuale sensore di punta di Sony e di un sensore sconosciuto sembra insolita. Wojciechowski ipotizza che ciò sia dovuto al fatto che Lynx è un device interno utilizzato da Google per testare i nuovi sensori della fotocamera. Tuttavia, non siamo in grado di confermarlo in questo momento.

Wojciechowski ha scoperto fatti riguardanti i sensori della fotocamera su un gadget Pixel pieghevole soprannominato Passport o Pipit, oltre a Lynx (P7). Sebbene il codice non riveli la configurazione effettiva della fotocamera per lo smartphone, fa riferimento a un sensore Samsung ISOCELL GN1, un sensore Sony IMX363, un sensore Sony IMX386 e un sensore Sony IMX355. Vale la pena notare che questi dati contraddicono le perdite precedenti sul pieghevole Pixel. Tuttavia, le due perdite potrebbero riferirsi a telefoni Pixel pieghevoli completamente diversi.