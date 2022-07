Assassin’s Creed Rift, la prossima edizione incentrata sulla furtività del franchise d’azione, sarebbe stata ritardata da Ubisoft. Durante il suo più recente rapporto sugli utili trimestrali, l’editore ha annunciato che Avatar: Frontiers of Pandora e un ‘gioco premium senza nome più piccolo’ erano stati posticipati. Entrambi i giochi dovrebbero ora essere rilasciati durante il prossimo anno fiscale della società, che inizierà nell’aprile 2023.

Secondo un successivo report di Bloomberg, il gioco premium non divulgato è, infatti, il prossimo titolo di Assassin’s Creed. Apparentemente la data di uscita di Rift è stata posticipata da febbraio del prossimo anno a un periodo compreso tra maggio e giugno. Secondo Bloomberg, qualcuno che ha familiarità con la produzione del gioco ha affermato che ‘è in notevole ritardo sul programma’.

Assassin’s Creed, Ubisoft ha posticipato il nuovo rilascio

Ulteriori informazioni verranno rilasciate a settembre, quando Ubisoft promette di rivelare ‘il futuro di Assassin’s Creed’. Abbiamo appena sentito speculazioni sul fatto che Rift si concentrerà maggiormente sulla furtività e tornerà in Medio Oriente. I ritardi di entrambi i titoli sono un duro colpo per la futura formazione di Ubisoft. Assassin’s Creed Valhalla, la puntata principale più recente della serie, è stata rilasciata nel 2020. Con questo nuovo rinvio, i fan dovranno aspettare quasi tre anni per la prossima parte della serie.

Sebbene gli ampi intervalli tra i sequel tripla A siano una pratica comune tra gli editori, Ubisoft ha scelto di evitarli. La serie di Assassin’s Creed ha rilasciato giochi su base annuale. Il fatto che Ubisoft stia sfidando le aspettative questa volta potrebbe essere dovuto alla sua fiducia in Assassin’s Creed Infinity, una piattaforma di servizi live in arrivo che collegherà le voci future del franchise.

Tuttavia, i fan di Ubisoft in generale saranno frustrati dai ritardi. Avatar: Frontiers of Pandora doveva uscire entro la fine dell’anno, molto probabilmente a dicembre, in concomitanza con Avatar: The Way of the Water. Senza di esso, la formazione di quest’anno delle principali versioni di Ubisoft sembra essere molto scarsa.