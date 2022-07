Il debutto della famiglia Xiaomi 12S ha catturato certamente l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Al fianco delle varianti base e Pro, infatti, è presente anche la versione Ultra che rappresenta il vero top di gamma della serie.

Il device è caratterizzato da un display AMOLED da 6.73 pllici con risoluzione 3200 x 1440 pixel e refresh rate adattivo a 120Hz. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria interna UFS 3.1.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è il comparto fotografico triplo con ottiche sviluppate in collaborazione Leica. Il sensore principale è un Sony IMX989 da 50 megapixel affiancato da un grandangolo da 48MP e un teleobiettivo sempre da 48MP.

Xiaomi 12S Ultra è proprio lo smartphone dei sogni ma, per il momento, resta solo tale in quanto non si può acquistare al di fuori della Cina

I have consulted with relevant parties, and unfortunately, the Xiaomi Mi 12S Ultra will not be sold globally for the time being.😔 pic.twitter.com/mZ9ug67Bxh — Ice universe (@UniverseIce) July 15, 2022

Considerando questo incredibile hardware, lo Xiaomi 12S Ultra è davvero lo smartphone dei sogni. Tuttavia, per il momento non sarà possibile acquistarlo in nessun modo. Il device è una esclusiva per il mercato cinese e il produttore non prevede ancora la sua esportazione.

Come confermato da Ice Universe su Twitter, Xiaomi non ha intenzione di vendere a livello globale il 12S Ultra. Questo significa che non arriverà nel nostro paese nel breve periodo ma bisognerà aspettare la decisione ufficiale da parte del produttore.

Di solito, Xiaomi garantisce alcuni mesi di esclusiva al mercato Cinese e poi espande le vendite anche al di fuori dell’area Asiatica. Tuttavia, il Tweet di Ice Universe lascia intendere che questa volta potrebbe passare più tempo rispetto al solito. Non è chiara la motivazione che ha portato l’azienda a questa decisione ma speriamo che possa cambiare idea al più presto.