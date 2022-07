Qualcomm sta lavorando al debutto della nuova generazione di System-on-Chip dal nome Snapdragon 8+ Gen 1. Questo chipset rappresenterà la versione evoluta e maggiormente prestazionale di Snapdragon 8 Gen 1 e debutterà con i nuovi flagship in uscita.

Tuttavia, il chipmaker americano è già al lavoro sulla prossima generazione di SoC che caratterizzeranno i top di gamma del prossimo anno. Stando ad un nuovo report realizzato dall’analista Ming-Chi Kuo, l’azienda avrebbe già chiuso un accordo di fornitura.

Il produttore scelto per realizzare fisicamente i SoC sarà TSMC e si partirà già con Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8+ Gen 2 e successivi. La scelta è ricaduta in seguito allo stretto rapporto di collaborazione che già sussiste tra Quacomm e l’azienda Taiwanese.

Qualcomm si affiderà a TSMC per produrre le nuove generazioni di chipset a causa dei problemi produttivi riscontrati da Samsung

TSMC, infatti, già produce i SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e ha preso il posto di Samsung che ha realizzato la generazione precedente. I motivi che hanno portato a questo cambiamento non sono chiari ma alcune fonti affidabili riferiscono di alcuni problemi produttivi.

In particolare, il fattore determinante che ha portato al cambio di fornitore da parte di Qualcom sembra essere la resa produttiva. La resta della produzione messa in piedi da Samsung per il SoC top di gamma del chipmaker americano si attesta sul 35%. Questo significa che su 100 pezzi realizzati, solo 35 erano utilizzabili e i restanti 65 difettosi e/o inutilizzabili.

Il processo produttivo di TSMC invece sembra essere più stabile e affidabile, permettendo a Qualcomm di pianificare meglio la produzione. Non resta che attendere maggiori dettagli sull’accordo che certamente non tarderanno ad arrivare.