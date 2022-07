Come ormai da tradizione, Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked durante i primi giorni di agosto. La conferenza sarà incentrata sul debutto di tanti nuovi device tra cui Galaxy Watch 5 e Galaxy Buds 2 Pro. Tuttavia, i protagonisti assoluti saranno certamente Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4.

Il produttore coreano sta cercando di mantenere il più stretto riserbo sui nuovi device in arrivo, ma le indiscrezioni corrono più veloci. Grazie ad alcuni leak, il sito 91mobiles è entrato in possesso della prima immagine ufficiale di Galaxy Z Flip 4.

Sebbene l’immagine non sveli molto del device, possiamo ammirare una vista laterale del foldable di nuova generazione targato Samsung. A giudicare da questo primo incontro, non sembrano esserci cambiamenti di design rivoluzionari, sottolineando come il produttore sia andato sul sicuro senza stravolgere il device.

Samsung Galaxy Z Flip 4 si mostra per la prima volta in foto, i cambiamenti di design sembrano minimi ma sappiamo che sarà rivoluzionario

Tuttavia, questo non significa che il Galaxy Z Flip 4 sarà uguale alla generazione precedente. Infatti, dalle foto emerge come lo spessore del foldable sia più sottile, confermando il grande lavoro di design interno delle componenti. Anche le fotocamere sembrano meno sporgenti rispetto a Galaxy Z Flip 3.

Andando a guardare la presunta scheda tecnica, non ancora confermata da Samsung, il nuovo smartphone pieghevole sarà caratterizzato da un display principale da 6.7 pollici. Il pannello sarà un AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120Hz. Sulla scocca posteriore sarà presente anche un pannello secondario, sempre AMOLED, da 2.1 pollici per visualizzare le notifiche senza aprire il device.

Il cuore del foldable sarà il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 accompagnato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La batteria da 3.700mAh assicurerà l’autonomia e supporterà la ricarica rapida a 25W. Completerà il tutto la doppia fotocamera da 12MP+12MP per il sensore principale e per quello ultrawide.