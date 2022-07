Il mondo degli smartphone da gaming si sta evolvendo ed ampliando in maniera sempre più veloce. Spesso i device dedicati al gaming possiedono caratteristiche più spinte rispetto ai dispositivi normali, ma questo non sembra valere per Xiaomi 12S Ultra.

Il device realizzato dall’azienda cinese, infatti, è un flaghsip senza alcun compromesso in grado di sprigionare potenza da vendere. Al fine di valutare la bontà dell’hardware a disposizione, lo youtuber Golden Reviewer ha effettuato un test totalmente incentrato sul gaming.

I parametri testati durante la prova consistono nella valutazione degli FPS medi mantenuti durante la fase di gioco, il consumo medio e la temperatura del dispositivo. Xiaomi 12S Ultra ha totalizzato rispettivamente:

57.7 FPS medi

5.5 Watt di consumo medio

42.3 gradi temperatura media

Xiaomi 12S Ultra non nasce come uno smartphone da gaming ma si comporta egregiamente in questo settore tanto da raggiungere la vetta in questa categoria

Tali valori hanno permesso a Xiaomi 12S Ultra di raggiungere la vetta delle prestazioni nella categoria smartphone. Alle sue spalle, distaccati di parecchio, troviamo smartphone del calibro di iPhone SE 2022, Redmi K50, Redmi K50 Pro e anche iPhone 13 Pro Max.

A garantire le prestazioni dello smartphone sicuramente contribuisce il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. La nuova generazione del chipset Qualcomm offre un incremento di potenza rilevante rispetto alla precedente generazione.

Tuttavia, seppur di poco, il device cinese non è il primo in assoluto nella classifica realizzata da Golden Reviewer. La classifica unisce sia gli smartphone che i tablet e proprio uno di questi device occupa la vetta. Si tratta di iPad Mini 6 con 59.3 FPS medi, 6.3 Watt di consumo medio e una temperatura di 41.1 gradi. Sarà interessante valutare i primi benchmark di Xiaomi 12S Ultra per ottenere nuovi parametri per effettuare un confronto più approfondito tra i device.