Le moderne vetture sono sempre più dei computer su ruote grazie ai tantissimi sistemi di calcolo e hardware dedicato. Con Tesla, Elon Musk ha fatto in modo che la tecnologia di bordo facesse un enorme passo avanti e adesso l’azienda è pronta per il nuovo salto tecnologico.

Infatti, Elon Musk ha annunciato le novità riguardanti le proprie vetture direttamente su Twitter rispondendo ad un cinguettio di Tesla Owners Silicon Valley. Nel Tweet di legge che già attualmente le Tesla sono delle vere e proprie console da gaming ed integrano già alcuni titoli arcade sul proprio store.

È possibile giocare sia utilizzato il touchscreen ma anche i controller esterni, senza dimenticare il volante stesso dell’auto nei giochi di guida. Tuttavia, il CEO di Tesla ha confermato che l’obiettivo è portare l’esperienza di gaming ad un livello successivo.

Tesla sta pensando di integrare sulle proprie vetture la piattaforma Steam per migliorare l’infotainment di bordo attraverso il gaming

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Per questo, l’azienda Californiana sta lavorando per integrare la piattaforma Steam di Valve e offrire la possibilità di giocare ai titoli pubblicati per PC. I lavori sono ancora in corso e, come annunciato da Elon Musk, una prima dimostrazione sarà disponibile a partire dal prossimo mese.

Ricordiamo che le nuove Model S e Model X possono contare su un hardware di assoluto livello. Le componenti installate sulle vetture che gestiscono il sistema di infotainment sviluppano fino a 10 teraflops di potenza computazionale.

Se si considera che PlayStation 5 ne sviluppa 10.28 e Xbox Series X arriva a 12 teraflops, l’hadware presente sulle Tesla è quello di una macchina da gaming veramente potente. Ecco quindi che il passaggio da giochi arcade a capisaldi del gaming moderno è assolutamente possibile.

Inoltre, il sistema Tesla permetterà il collegamento dei controller Sony e Microsoft in modalità wireless, permettendo ai passeggeri di giocare da qualunque sedile. Ovviamente, il gaming è una funzionalità attivabile esclusivamente a veicolo fermo, proprio per evitare distrazioni alla guida. Ma l’azienda guarda al futuro e il gaming a bordo delle vetture diventerà fondamentale quando la guida autonoma diventerà lo standard per gli spostamenti.