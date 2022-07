BMW e McLaren stanno valutando la creazione di una partnership strategica per il prossimo futuro. Se il progetto dovesse partire, le due aziende automotive collaboreranno per lo sviluppo e la messa su strada di due supercar elettriche.

Gli incontri tra le due società si sono già svolti a porte chiuse e, grazie ad alcuni insider, possiamo scoprire ulteriori dettagli. In particolare, sembra che i piani includano una supercar e un crossover ad altissime prestazioni.

La collaborazione tra BMW e McLaren permetterebbe di mettere in campo l’enorme know-how posseduto da entrambe le aziende. A Monaco di Baviera (Germania) verrebbero assemblate le batterie ad alte prestazioni, i motori elettrici, gli inverter e il software di controllo. A Woking (Inghilterra) si realizzerà e assemblerà la struttura in fibra di carbonio delle vetture.

BMW potrebbe unire le forze con McLaren per realizzare una supercar e un SUV, entrambi elettrici e ad altissime prestazioni

Purtroppo non è chiaro se questo tipo di approccio verrà mantenuto anche per il crossover oltre che per la supercar. Infatti, la precedente dirigenza McLaren non ha mai visto di buon occhio i SUV per non tradire i canoni altamente sportivi del marchio. Tuttavia, i tempi sono cambiati e i SUV sono le vetture più richieste dal mercato, anche per brand che storicamente hanno sempre realizzato veicoli ad alte prestazioni.

Frank van Meel, CEO della divisione BMW M, ha affermato: “McLaren ha un apprendimento veloce, più flessibile e disposta a correre grandi rischi. Producono piccoli volumi a costi che possiamo solo sognare. Ma la loro risorsa principale è ovviamente il know-how sulla fibra di carbonio“.

Se tutto dovesse procedere per il meglio, la partnership tra BMW e McLaren potrebbe entrare nel vivo tra il 2026 e il 2028. Al momento non ci sono ulteriori informazioni ma siamo certi che nuovi dettagli emergerano nel corso delle prossime settimane.