Rockstar Games sta lavorando allo sviluppo del DLC estivo di GTA Online. Il nuovo aggiornamento non è ancora stato annunciato e dovrebbe essere rilasciato nel corso delle prossime settimane.

Tuttavia, le indiscrezioni a riguardo si stanno moltiplicando proprio con l’avvicinarsi della presunta data di uscita. Come indicato dall’utente alloc8or su GTAforums, il nuovo DLC di GTA Online sarà caratterizzato da alcune novità interessanti.

In particolare, l’utente cita l’introduzione di 26 nuovi slot per parcheggiare i veicoli. Attualmente i garage presenti nel gioco sono da 10 posti mentre il DLC introdurrà la possibilità di parcheggiare 10 macchine e 3 moto, aumentando così la capienza massima.

Tra le novità più importanti del DLC estivo di GTA Online c’è sicuramente una caccia al tesoro che si svolgerà fuori dalla mappa di San Andreas

Inoltre, verranno introdotti 2 nuovi fucili. Il primo è denominato come “Tactical Rifle” mentre il il secondo appare nei codici di gioco con il nome “PRCSRIFLE” e potrebbe riferirsi ad un fucile di precisione.

Le attività di paracadutismo verranno ampliate e ad essere sarà collegato anche un nuovo collezionabile “skydive”. Infine, sembra che Rockstar Games sia pronta ad introdurre delle nuove cacce al tesoro ma al di fuori dell’area di San Andreas.

Questo significa che gli utenti potranno esplorare nuove aree inedite o, molto più probabilmente, visitare l’isola di Cayo Perico per scoprire i nuovi segreti. Precedenti indiscrezioni hanno indicato che gli sviluppatori stavano lavorando all’introduzione di un Metal Detector su GTA Online. Forse la feature è pronta per essere introdotta finalmente come una componente del gameplay.

Non resta che attendere maggiori dettagli sulla data di uscita e sulle feature che verranno introdotte.