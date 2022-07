I prezzi delle vetture realizzate da Tesla sono aumentati notevolmente nel corso degli ultimi anni. Alcuni modelli hanno visto incrementare il prezzo di vendita fino al 30% e la situazione è diffusa a livello globale e non solo negli Stati Uniti.

Solo per fare un esempio, una Tesla Model Y nel 2020 si poteva acquistare con 53.000 dollari. Se si volesse acquistare oggi lo stesso modello, è necessario sborsare oltre 66.000 dollari a parità di caratteristiche e allestimenti.

Tuttavia, lo stesso Elon Musk ha confermato che questi continui rincari avranno una fine. Nella sua classica schiettezza, l’Amministratore Delegato ha risposto su Twitter ad un utente che chiedeva la possibilità di ridurre i prezzi della gamma Tesla.

If inflation calms down, we can lower prices for cars

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022