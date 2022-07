Rockstar Games ormai ci ha abituato ad aggiornamenti continui per GTA Online. Oltre agli eventi settimanali, il titolo può contare anche su due DLC all’anno di dimensioni più generose. Tra le novità che generalmente vengono introdotte troviamo tantissimi veicoli, nuove missioni e sfide.

Anche quest’anno la software house non vuole deludere le aspettative e infatti ha condiviso le prime informazioni riguardanti l’atteso DLC estivo. Il debutto dell’aggiornamento sembra fissato per il 19 luglio anche se non c’è ancora una conferma ufficiale.

Nonostante la data rappresenti ancora un punto interrogativo, Rockstar Games ha voluto condividere alcuni dettagli sui contenuti dell’espansione. Come è possibile leggere sul Newswire, l’obiettivo è quello di garantire alla community nuove avventure senza precedenti.

In particolare, verranno ampliate le carriere criminali che prevedono il possesso dei vari business come l’Ufficio del CEO, Motorcycle Club, Bunker e Nightclub. Con il DLC faranno il proprio debutto una nuova serie di missioni legate ai contatti tra cui una molto interessante. I giocatori potranno vestire i panni di un agente speciale della IAA che dovrà investigare sul campo per sventare una cospirazione.

Inoltre, il team di sviluppo ha ascoltato i feedback della community apportato alcuni cambiamenti importanti. In particolare, sarà ridotta l’efficacia dei missili lanciati da Oppressor Mk II e sarà migliorato l’accesso a snack e armature.

Anche l’economia di gioco sarà modificata con ricompense più alte per le varie missioni svolte, le gare, le rapine e per la collaborazione con altri giocatori. In questo modo sarà possibile ottenere maggiore denaro da spendere per acquistare proprietà e veicoli all’interno di GTA Online. Non mancheranno anche eventi speciali e stagionali per rendere il gioco ancora più immersivo.