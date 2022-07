Il debutto di The Matrix Awakens ha lasciato a bocca aperta veramente tutti. La demo giocabile permette di provare in anteprima le potenzialità del motore grafico Unreal Engine 5. Sia le sequenze scriptate che il mondo open world sono graficamente meravigliosi e permettono di assaporare quella che sarà la vera grafica next-gen.

Dal momento della pubblicazione ad ora, il titolo ha superato i 6 milioni di download. Gli utenti hanno voluto toccare con mano le potenzialità dell’Unreal Engine 5 che diventerà il motore di gioco di riferimento per tutte le nuove produzioni.

Tuttavia, a partire dal 9 luglio, The Matrix Awakens non sarà più disponibile online. Come confermato dall’account Twitter ufficiale del team il titolo sarà rimosso dagli store digitali Sony, Microsoft e Epic Games.

Have you explored The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience yet?

Get it while you can — it’s disappearing from stores on July 9, and only those who downloaded it will still have access: https://t.co/1FyMhfnQEq

— Unreal Engine (@UnrealEngine) July 5, 2022