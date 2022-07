Il mondo videoludico è sempre maggiormente dominato da versioni remake e remastered di grandi titoli del passato. Le software house giocano con l’effetto nostalgia per riportare in auge giochi che hanno segnato l’infanzia degli utenti. Anche Rockstar Games ha intrapreso questo viaggio che purtroppo non sta andando come preventivato.

I piani dell’azienda prevedevano la produzione di una versione remastered di GTA IV e Red Dead Redemption. Tuttavia, il progetto è stato abbandonato a causa di un motivo ben preciso.

I vertici di Rockstar Games hanno atteso il responso da parte del pubblico su Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. All’interno della collection sono presenti le versioni aggiornate in grafica e gameplay di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas.

Remasters of IV & RDR1 weren't in production, simply in the ideas phase and remained there for years.

Rockstar's plan was to start with the Trilogy and follow up with IV & RDR1.

The decision to greenlight more depended on the initial reception of the Trilogy.

Kotaku last year: https://t.co/t80Ei4fNGZ pic.twitter.com/Hr0aDdXlbs

— Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022