I fan di Red Dead Online hanno da sempre lamentato la mancanza di supporto da parte di Rockstar Games alla componente multiplayer di Red Dead Redemption 2. Nonostante i costanti aggiornamenti, gli appassionati del vecchio west chiedevano l’introduzione di dinamiche volte ad evolvere il gameplay.

Come per GTA Online, i DLC hanno il compito di rendere il titolo ancora più immersivo. Purtroppo, come confermato dalla stessa software house, non sono previsti nuovi contenuti.

Anzi, gli aggiornamenti rallenteranno fino a che il gioco non verrà progressivamente abbandonato. La causa principale di questa scelta è da ricercare nella volontà di Rockstar Games di ottimizzare le proprie risorse al meglio.



Rockstar Games si sta concentrando sullo sviluppo di nuovi giochi e per questo inizierà ad abbandonare Red Dead Online

Gli sviluppatori impegnati su Red Dead Online verranno spostati per dedicarsi appieno al nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto. La notizia quindi è agrodolce per gli appassionati. Se da un lato abbiamo la conferma che Rockstar Games sta lavorando all’ipotetico GTA 6, dall’altro lo sta facendo a scapito di un altro grande gioco.

Attraverso un post sul Newswire, l’azienda ha voluto ringraziare tutta la community di Red Dead Online per il continuo supporto e l’enorme dedizione. Inoltre, arriva la conferma che gli eventi attualmente sviluppati a cadenza settimanale, diventeranno mensili.

Nel corso dei prossimi mesi, arriveranno nuovi missioni ed eventi a tema. Inoltre, sarà sempre possibile svolgere le attività già presenti e aumentare il proprio rango nei vari ruoli. Al momento non è chiaro per quanto tempo durerà ancora il supporto ufficiale, quindi gli appassionati faranno bene a godersi questi ultimi aggiornamenti.