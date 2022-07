Con l’arrivo della nuova settimana arrivano anche le solite TOP 10 dei film e delle serie TV più viste. Queste classifiche permettono di scoprire i trend del momento e di recuperare le produzioni più importanti che bisogna assolutamente guardare.

Le attività di visione rilevate da JustWatch fanno riferimento al periodo che va dal 27 giugno al 3 luglio. Tutti i film e le serie TV presenti in entrambe le TOP 10 sono disponibili in streaming in Italia, indipendentemente dalla piattaforma di riferimento.

Questo significa che si tiene conto di tutte le produzioni disponibili nel nostro Paese su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW e Tim Vision solo per citare le principali. I dati elaborati da JustWatch tengono conto della popolarità, del numero di visualizzazioni e del gradimento, rendendo quindi la classifica estremamente affidabile.

Svelati i migliori 10 film e le 10 serie TV disponibili in streaming che vanno assolutamente visti e rivisti

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home Top Gun Animali fantastici – I segreti di Silente The Batman Zlatan Doctor Strange nel Multiverso della Follia Moonfall Morbius Una famiglia vincente – King Richard Arrival

TOP 10 – Serie TV in streaming

This Is Us The Terminal List Stranger Things Westworld – Dove tutto è concesso The Boys Only murders in the building Man vs. Bee The Umbrella Academy Shameless The Staircase – Una morte sospetta

La classifica dei film TOP 10 è dominata, ancora una volta da Spider-Man: No Way Home. Il film segue l’avventura dell’Uomo Ragno impegnato a combattere i nemici provenienti dal Multiverso. Questa situazione lancia la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e si ricollega a tutti gli eventi delle pellicole successive e delle serie TV realizzate dai Marvel Studios.

Andando a guardare la TOP 10 delle Serie TV, troviamo come serie più apprezzata This Is Us. La serie narra le vicende di una famiglia lungo diverse epoche, analizzando la sua evoluzione e i suoi cambiamenti attraverso gli anni.