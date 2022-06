Il mondo dello streaming è in continua evoluzione ma ci sono alcuni film e serie TV che hanno un particolare appeal sul pubblico. In particolare il mondo dei supereroi affascina da sempre gli utenti e quindi quando sono disponibili produzioni a loro dedicate, è facile intuire come calamitino l’attenzione.

Il team di JustWatch realizza settimanalmente le classifiche TOP 10 dei migliori contenuti disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Non importa che si tratti di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW o Tim Vision, le classifiche tengono conto di tutti i servizi attivi in Italia. Le TOP 10 sono realizzate sulla base del gradimento del pubblico e del numero di visualizzazioni ottenute nel periodo compreso tra il 20 e il 26 giugno.

Le TOP 10 dei film e delle serie TV più belle da vedere in streaming sono caratterizzate dai supereroi di ogni tipo

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home Doctor Strange nel Multiverso della Follia Top Gun Spiderhead Pleasure Morbius The Batman Hustle La cena perfetta Moonfall

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Umbrella Academy The Summer I Turned Pretty The Boys The Staircase – Una morte sospetta Made For Love New Amsterdam This Is Us Obi-Wan Kenobi Man vs. Bee La casa di carta: Corea

Andando ad analizzare la classifica TOP 10 dei film, troviamo Spider-Man: No Way Home come pellicola più apprezzata della settimana. Si tratta del ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe e apre le porte al concetto di Multiverso nella saga di pellicole ispirate ai supereroi. Come protagonista troviamo Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno e il cast vanta anche Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau tra le altre star.

Guardando alla TOP 10 delle Serie TV, al vertice della classifica si posiziona The Umbrella Academy. La serie è tratta dall’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá ed è arrivata alla sua terza stagione. La storia racconta le gesta di sette bambini dotati di poteri che si trovano a dover salvare la Terra dalla distruzione, una situazione causata da loro stessi.