La Ferrari Roma è nata per evocare e richiamare alla mente la Dolce Vita romana, tipica degli anni ’50 e ’60. La vettura è un elogio al design e alla spensieratezza che si poteva respirare in quegli anni nella Città Eterna.

Tuttavia, la Ferrari Roma è anche una supercar del Cavallino Rampante e in quanto tale, simbolo di bellezza intramontabile. Grazie alla collaborazione tra il Programma Tailor Made e i fondatori di COOL HUNTING, Evan Orensten e Josh Rubin, una vettura è stata trasformata in un capolavoro irripetibile.

Grazie alla partnership è stato possibile creare un esemplare unico che permettere di fondere la cultura e il design italiano con quello giapponese. Il Programma Tailor Made del brand di Maranello ha lavorato a stretto contatto con COOL HUNTING per realizzare una vettura che richiamasse uno stile di vita tipicamente nipponico.

Ferrari Roma oltre ad essere il simbolo della Dolce Vita diventa un’opera d’arte che esprime tutto l’amore di COOL HUNTING per il Giappone

Il risultato si nota già dal primo sguardo con la particolare verniciatura esterna, di un blu brillante realizzato appositamente partendo dalla tintura tradizionale giapponese indigo. Il nome dato a questa colorazione unica è Indigo Metal.

La stessa gamma cromatica permette di mantenere continuità tra gli esterni e gli interni della vettura. Ritroviamo la tonalità indigo anche nel tessuto Sakiori impiegato per gli inserti dei sedili e per i tappeti. La stoffa per realizzare il tessuto Sakiori proviene da due kimono vintage originariamente realizzati ad Amami Oshima, un’isola nell’arcipelago meridionale del Giappone.

Gli elementi interni, così come i cerchi sono realizzati in una tinta color rame. Questa colorazione è stata scelta per richiamare la produzione di Kaikado, un’azienda con sede a Kyoto nota per i suoi iconici contenitori da tè in rame.

Questa Ferrari Roma è quindi un chiaro elogio alla cultura e alle eccellenze giapponesi. I ragazzi di COOL HUNTING si sono affidati alle sapienti mani del Programma Tailor Made per esplorare le possibilità creative. La vettura resterà un modello unico e sarà esposta nello Showroom Ferrari Tailor Made durante la NYC X DESIGN.