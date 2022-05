La Ferrari F40 rappresenta certamente un pezzo di storia del Cavallino Rampante. Le sue linee sono entrate nell’immaginario comune in quanto si tratta di una di quelle supercar che sono immediatamente riconoscibili quando se ne vede una per strada.

Proprio per celebrare il mito di Maranello, è stata realizzata una versione speciale e unica nel suo genere. All’interno del parco a tema LEGOLAND California è stata realizzata una Ferrari F40 in versione LEGO a grandezza naturale.

La vettura è costruita con l’utilizzo di oltre 358.000 mattoncini ed è posizionata all’interno dell’attrazione LEGO Ferrari Build and Race da poco inaugurata. Il bolide permette agli utenti di scattare foto e sedersi ma non solo. Gli utenti potranno prendere ispirazione per realizzare la propria macchina da corsa nell’apposita area dedicata.

Un padiglione dell’attrazione, infatti, è completamente dedicato alle tecnologie digitali all’avanguardia. Il LEGOLAND California permette a tutti gli utenti di costruire la propria vettura attraverso l’esperienza Ferrari Build and Race.

Gli ospiti potranno personalizzare la macchina modificando motori, pneumatici, potenza e aerodinamica. Una volta terminata la messa a punto, si potrà effettuare un giro virtuale sul Circuito di Fiorano e registrare i tempi ottenuti.

Ricordiamo che la Ferrari F40 ha fatto il proprio debutto nel 1987 per celebrare il 40° anniversario del brand e fu l’ultima presentazione di una vettura a cui partecipò Enzo Ferrari. Grazie ad un telaio leggero ed un potente motore V8 biturbo, la vettura era in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La velocità massima era di 324 km/h, cifre assolutamente incredibile per l’epoca.

Anche i numeri della Ferrari F40 in versione LEGO non sono da sottovalutare. Lo sviluppo del progetto ha richiesto oltre 1.800 ore a cui si sommano altre 1.900 ore per la costruzione. Il modello in mattoncini arriva a misurare 4,3 metri di lunghezza, circa 2m di larghezza e 1,2m di altezza.