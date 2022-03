BitPanda: 25 euro in regalo per ogni amico, il prelievo è istantaneo

Bitpanda, applicazione molto famosa in tutta Europa soprattutto per la sua affidabilità, permette di acquistare Criptovalute e azioni di ogni mercato. C’è attualmente un bonus di benvenuto da 25€ prelevabili.

Bitpanda: come ottenere il bonus in pochi minuti

Tutto ciò che bisognerà fare sarà semplicemente registrarvi tramite il nostro link, il quale vi condurrà alla pagina browser.

Qui, in alto a destra, cliccherete su Inizia ora o su Get Started Now come vedete nelle immagini. Partirà la registrazione e poi la verifica del conto con la foto di un documento di identità valido.

Nel caso in cui dovessero esserci problemi, continuate a ripetere la foto o la procedura di verifica: andrà tutto a buon fine con la verifica che avverrà in un massimo di 10 minuti.

Scaricate dunque l’app ed accedete con le credenziali appena registrate tramite il nostro link di invito (che riproponiamo). Ricordiamo che senza click sul link di invito, non si riceverà alcun bonus.

Bitpanda: una volta verificato il conto, depositate 30€ ed il gioco sarà fatto

PREMESSA: i 30€ che depositerete, li preleverete in pochi minuti istantaneamente insieme al bonus da 25€.

La verifica del conto avverrà come detto in pochi minuti. Basterà ricaricare l’app per controllare.

Fatto ciò, verrà fuori un richiamo in alto nella pagina iniziale dell’app con scritto DEPOSITA ORA oppure scegliere direttamente la voce Deposito in alto al centro. Potrete scegliere tra il bonifico bancario, MasterCard, Visa e molto altro.

Ricordate sempre che è prevista una commissione di deposito di circa 0,60€, per cui ricordate di caricare 31€ per sicurezza. Il deposito avverrà in un massimo di 15 minuti direttamente sulla vostra app.

Bitpanda: acquistare una qualsiasi criptovaluta con il 25€ depositati ed ecco il bonus

Non appena vedrete il vostro deposito in alto nel riepilogo, potrete acquistare una qualsiasi criptovaluta. Basterà cliccare “Trade” – “Acquista” e selezionare Bitcoin, Ethereum, Bitpanda, o qualsiasi altra criptovaluta, scegliendo “Massimo“, usando dunque i vostri 30€ per portare a termine l’acquisto.

Fatto ciò, nel riepilogo nella pagina iniziale dell’app troverete circa 55€, somma dei vostri 30 più il bonus da 25€ che avrete dunque finalmente ricevuto.

Bitpanda: ecco come prelevare i soldi subito

Una volta notato che il vostro totale sarà di 55 € grazie al bonus ricevuto, potrete prelevare sia il bonus stesso che i vostri soldi depositati in maniera istantanea.

Prima però vendete le Criptovalute acquistate, cliccando di nuovo sulla criptovaluta che avete scelto. Selezionerete di nuovo “Massimo” e questa volta scegliere “Vendi“.

Fatto ciò, recarsi alla pagina iniziale e scegliere “Trade“, in basso a destra poi “Preleva” e in meno di 20 minuti avrete i vostri soldi sul conto corrente.

Invita un amico, non ci sono limiti di invito

Per invitare un amico, gli basterà semplicemente andare in basso a destra e cliccare su profilo, scegliendo poi la voce Dillo a un amico.