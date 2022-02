Lenovo ha presentato ufficialmente il nuovissimo Tab M10 Plus. La presentazione della terza generazione del tablet è avvenuta durante il keynote tenuto al Mobile World Congress (MWC) 2022.

Il device arriverà in due varianti, Wi-Fi e LTE, e si preannuncia uno best seller come le generazioni precedenti. Infatti, Lenovo ha dotato il Tab M10 Plus (3rd Gen) con un display IPS LCD che misura 10.61 pollici, dotato di una risoluzione pari a 2K (2000 x 1200 pixels).

I pannello ha una gamma colore NTSC al 72% NTSC e una luminosità di picco di 400 nits. Il display ricopre l’85% della superficie frontale e può vantare la certificazione TUV Rheinland per la riduzione della luce blu emessa.

Per la variante Wi-Fi, sotto la scocca trova spazio il SoC MediaTek Helio G80. La versione LTE invece è spinta dal SoC Snapdragon 680 4G. A supporto del sistema ci saranno 3/4GB di memoria RAM e 64/128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è caratterizzato da una fotocamera principale da 8MP e una fotocamera frontale da 8MP con fuoco fisso. La batteria da 7.700mAh garantisce fino a 12 ore di riproduzione video con una singola carica e supporta la ricarica rapida a 20W.

Il Lenovo Tab M10 Plus supporta la stylus Precision Pen 2, un accessorio venduto separatamente. Il sistema operativo è basato su Android 12 e i prezzi di lancio per l’Europa partirà da 249 euro. I colori disponibili saranno Frost Blue e Storm Grey mentre le vendite inizieranno a partire da Aprile.