A partire dal 23 febbraio 2021, sulla piattaforma di streaming Disney+ ha fatto il proprio debutto Star. Il canale tematico racchiude i film e le serie TV realizzate sotto tutte le altre sussidiarie Disney come Hulu, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures e molto alto ancora.

Queste produzioni si sono aggiunte a quelle targate Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic che rappresentavano i capisaldi della piattaforma. Ovviamente, con l’arrivo di Star hanno fatto il proprio debutto tanti contenuti adatti ad un pubblico più adulto e generalista.

L’offerta per il pubblico è aumentata e di conseguenza anche le cose da vedere. Ad un anno di distanza, il team di JustWatch ha stilato la classifica dei contenuti più visti su Disney+ dal lancio di Star.

Ecco i film e le serie TV più viste su Disney+ dal lancio di Star come canale tematico per un pubblico adulto e generalista

TOP 10 – Film su Disney+

Luca Nomadland (Star) Pretty Woman (Star) Raya e l’ultimo drago Mamma, ho perso l’aereo Free guy – Eroe per gioco (Star) Titanic (Star) Gifted – Il dono del talento (Star) The Last Duel Encanto

TOP 10 – Serie TV su Disney+

Grey’s Anatomy (Star) Loki The Walking Dead (Star) I am Luna The Mandalorian Violetta American Horror Story (Star) Prison Break (Star) I Simpson Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

Come è possibile notare nella classifica dei 10 film e delle 10 serie TV più viste su Disney+, tra i film spiccano ben cinque titoli su dieci del catalogo di Star. Troviamo titoli acclamati dalla critica come “Nomadland” oltre a grandi classici come “Pretty Woman” e “Titanic”.

Per quanto riguarda le serie TV invece, trovano spazio alcune produzioni tra le più longeve ed importanti degli ultimi anni come “Grey’s Anatomy” e “The Walking Dead”. Emerge chiaramente come l’offerta diversificata di Disney+ abbia fatto più che bene alla diffusione della piattaforma.