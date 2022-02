I cittadini Italiani vivono un rapporto spesso conflittuale con la burocrazia. Per cercare di migliorare questo rapporto è nato Nonsolopatronato, una piattaforma digitale inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini.

permettere un facile accesso ai servizi di patronato. Grazie ad una interfaccia semplice ed intuitiva, Nonsolopatronato permette di accompagnare i cittadini in tutto il loro percorso di vita, dalla nascita al pensionamento. L’obiettivo della piattaforma è quello di semplificare la burocrazia e

confrontarsi con esperti al fine di gestire online tutte le funzioni di assistenza sia per i lavoratori dipendenti che autonomi. Si potranno anche gestire le pratiche dei pensionati e le prestazioni di tipo previdenziale, sanitarie, socio-assistenziali e anche di emigrazione e immigrazione. La startup Nonsolopatronato è nata dall'idea di Salvatore Puglisi, che insieme a un team di 9 persone, ha dato vita alla piattaforma.

Oltre alla volontà di creare un ponte tra il cittadino e i servizi di patronato, la piattaforma mira anche a ridurre l'analfabetismo digitale in Italia. Secondo i dati dell'ISTAT infatti, il 41,6% dei cittadini italiani non raggiunge le competenze digitali di base. Questa situazione crea quindi gravi squilibri nella gestione di pratiche e servizi burocratici in forma digitale. Una piattaforma dedicata proprio a queste funzioni, sviluppata per essere user friendly, potrebbe arginare il problema e far accrescere la fiducia verso gli strumenti tecnologici.

Nonsolopatronato è una piattaforma digitale inclusiva aperta a tutti i cittadini per gestire online tutte la burocrazia. Come dichiara lo stesso Salvatore Puglisi: “Sin da piccolo sono entrato in contatto con il mondo previdenziale e socio assistenziale: mio padre ha lavorato presso l’Istituto come dirigente zonale e io ho lavorato come operatore CAF e patronato. So benissimo quanto sia complicato per un cittadino, anziano e non, tenere il passo di tutte le pratiche richieste per accedere a un servizio necessario e soprattutto il supporto di cui si ha bisogno. Non si può pretendere di digitalizzare i servizi delle PA con un semplice SPID, ci vuole molto di più, l’apporto di professionisti che, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche, educhino e guidino il cittadino verso un nuovo modo di concepire i servizi, un modo più semplice e sbrigativo che consenta agli stessi di non vivere più le frustrazioni legate ad attese e perdite di tempo presso gli sportelli: con Nonsolopatronato ci impegniamo a fare tutto questo”.