Con il lancio della versione restyling di Model S, Tesla ha presentato anche il nuovo volante denominato “yoke“. Questo volante ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti per via della forma particolare.

Inizialmente si è pensato che si trattasse solo di un esercizio di stile, ma l’azienda di Elon Musk ha commercializzato le vetture con questo volante. Immediatamente sono emersi alcuni problemi nella guidabilità quotidiana, tanto che Tesla ha rilasciato diversi aggiornamenti correttivi.

In queste ore però, sembra che l’azienda stia valutando un’alternativa diversa che farà contenti una folto numero di utenti. Come emerso dal Tweet di GreenTheOnly, l’azienda potrebbe introdurre un volante tradizionale sulle nuove Model S e Model X.

Tesla potrebbe tornare sui propri passi e rimuovere il volante “yoke” che tanto ha fatto discutere sulla praticità di guida

L’indizio arriva dal lavoro di hacking effettuato dall’hacker Green. Navigando nel codice degli ultimi aggiornamenti rilasciati per le vetture Tesla negli USA ha notato una voce piuttosto particolare.

Nelle impostazioni relative al volante, un sotto-menu permette di scegliere tra il volante “yoke” e uno tradizionale. Questa particolarità lascia intendere che l’azienda di Elon Musk stia valutando l’introduzione di un volante classico sulle vetture.

Ricordiamo che al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale in merito, ma questo sembra un indizio piuttosto eloquente. Non è chiaro se il volante tradizionale andrà a sostituire quello “yoke” o se sarà data possibilità di scelta agli utenti.

In ogni caso, la presenza di un volante circolare andrà sicuramente a migliorare la guidabilità delle vetture nella mobilità urbana. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno nel corso delle prossime settimane.