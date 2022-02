Sebbene OnePlus 9 e 9 Pro abbiano ricevuto l’aggiornamento stabile OxygenOS 12 basato su Android 12 qualche tempo fa a seguito di un intenso processo di beta test, il meno costoso OnePlus 9R deve ancora ricevere un aggiornamento Open Beta dal suo lancio, fino ad ora. La prima build OxygenOS 12 Open Beta per smartphone è ora disponibile, consentendo agli utenti di testare nuove funzionalità prima che vengano rilasciate in un aggiornamento stabile.

Il primo aggiornamento di OxygenOS 12 Open Beta per OnePlus 9R è ora disponibile per i primi utenti, secondo un recente post sui forum della community di OnePlus. L’aggiornamento include una serie di miglioramenti dell’interfaccia utente/UX e aggiornamenti della sicurezza Android per febbraio 2022.

OnePlus 9R: gli utenti potranno finalmente provare Android 12

Le icone del desktop sono state ottimizzate per il sistema con texture migliorate combinando luci e livelli in un design ispirato a nuovi materiali. La modalità oscura ora ha tre livelli configurabili, consentendo un’esperienza utente più personalizzata. Inoltre, le schede ora hanno più opzioni di stile, rendendo i contenuti dei dati più accattivanti visivamente e più facili da leggere.

Gli sviluppatori hanno anche lavorato alla funzione Work Life Balance, ora accessibile a tutti gli utenti; la funzione ti consente di spostarti facilmente tra le modalità Work e Life tramite semplici impostazioni.

Devi scaricare manualmente il file di aggiornamento perché questa è la prima build Open Beta per OnePlus 9R. Sebbene l’aggiornamento del tuo smartphone a questa edizione beta non distruggerà tutti i tuoi dati, dovresti fare un backup completo prima di iniziare la procedura solo per sicurezza. Inutile dire che molto probabilmente sperimenterai bug con le build pre-release, quindi non consigliamo il passaggio se non sai in cosa ti stai cacciando.