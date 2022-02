Truth Social, la piattaforma di social media simile a Twitter di Donald Trump, verrà lanciata sull’App Store oggi 21 febbraio, secondo Reuters. La data arriva per gentile concessione di un post visto dall’outlet su una versione di prova della rete. Rispondendo venerdì a una domanda di un utente beta su quando la piattaforma sarebbe stata aperta al pubblico, un account verificato legato al chief product officer di Truth Social “Billy B” ha detto alle persone di segnare il 21 sui loro calendari.

“Attualmente siamo pronti per il rilascio nell’Apple App Store per lunedì 21 febbraio”, ha detto il dirigente, secondo Reuters. Per inciso, il 21 è la festa del Presidents’ Day negli Stati Uniti.

Truth Social sarà una piattaforma simile a Twitter

A condizione che la rete non subisca un singhiozzo come quello che ha fatto lo scorso autunno quando un burlone ha rivendicato il nome utente “donaldjtrump” e ha pubblicato l’immagine di un maiale che ha disertato, il lancio segnerà il ritorno di Trump sui social media. Twitter e Facebook hanno bandito l’ex presidente in seguito all’attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti.

Prima che una versione di prova di Truth Social venisse ritirata lo scorso autunno, il codice del sito web mostrava che funzionava su una versione per lo più non modificata del software open source Mastodon. A ottobre, il Software Freedom Conservancy ha accusato il Trump Media and Technology Group (TMTG) di aver violato la licenza AGPLv3 di Mastodon non condividendo il codice sorgente della piattaforma. Il sito web ha aggiunto una sezione dedicata contenente un archivio ZIP del suo codice sorgente due settimane dopo.

Sulla base dei post visti da Reuters, Truth Social non si allontanerà troppo dalla formula di Twitter. Le persone possono utilizzare la rete per pubblicare “Verità”, la piattaforma è l’equivalente dei tweet, ed è possibile ricondividere i post sulla propria sequenza temporale per espandere la propria portata.