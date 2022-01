UniCredit: conti derubati di migliaia di euro, ecco la truffa phishing

Unicredit purtroppo ritrova il suo nome immischiato ancora una volta all’interno delle solite e classiche truffe phishing. Secondo quanto sia prenderebbe, il messaggio avrebbe fatto il giro delle varie caselle e-mail e di vari social network.

UniCredit: ecco la truffa che sta insinuando la paura negli utenti, il messaggio è proprio questo qui

Come potete vedere in maniera diretta, il testo in questione utilizza il nome di UniCredit mettendo in difficoltà soprattutto coloro che hanno un conto. Si tratta di un tentativo di phishing che lascia credere a tutti di avere delle funzioni bloccate o addirittura l’intero conto bloccato dalla filiale. Necessiterebbe dunque di un reinserimento dei dati, i quali invece finirebbero nelle mani dei truffatori.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :