La spesa è ridottissima in casa Trony, grazie soprattutto alla presenza di promozioni mirate su alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, a partire ad esempio dalla telefonia di ultima generazione, o comunque di fascia particolarmente elevata.

Il volantino si discosta leggermente da quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da euronics, ad esempio, poiché promette la possibilità di accedere alle riduzioni in ogni singolo negozio in Italia, senza distinzioni territoriali o vincoli particolari. Gli utenti che vorranno godere degli sconti, dovranno semplicemente recarsi in negozio, e provvedere all’acquisto, nient’altro.

Trony: prezzi bassissimi e sconti praticamente mai visti prima

Sconti veramente interessanti attendono tutti gli utenti da Trony, la nuova campagna promozionale parte con l’offrire al consumatore la possibilità di acquistare alcuni top di gamma al giusto prezzo finale di vendita. Il migliore è senza dubbio il solito Galaxy S21, un best buy anche nel 2022, grazie alla presenza di specifiche di altissimo livello, ed una spesa finale che si aggira attorno ai 699 euro. In alternativa è possibile optare per l’acquisto di Galaxy Z Flip3, il foldable più richiesto nel periodo, acquistabile pensate a soli 749 euro.

Le altre offerte del volantino Trony si concentrano su modelli molto più economici, quali infatti possono essere Oppo Find X3 Lite, TCL 20L, Galaxy A52s o anche Redmi Note 10 5G, tutti disponibili ad un prezzo che non supera la solita soglia dei 400 euro. I dettagli dell’ottimo volantino sono disponibili qui.