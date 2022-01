Se possiedi un dispositivo con Android 10 o versioni successive e stai cercando di installare la modalità Dark, questa guida fa al caso tuo. In realtà è piuttosto semplice, ma non tutti sanno che puoi personalizzare il tema a livello di sistema, decidere in quali momenti attivarlo e accedere rapidamente alle sue impostazioni.

Tema scuro per Android sui telefoni Samsung

Se si utilizza un dispositivo Samsung con One UI 2 e versioni successive: Impostazioni > Visualizza > Tema Scuro. Se non vuoi avere la modalità dark sempre attiva, puoi programmarla in questo modo: Impostazioni (dalle impostazioni dello schermo) > Attiva come programmato e avrai l’opzione dal tramonto all’alba. Mentre l’opzione ‘Programma personalizzato’ consente di selezionare un intervallo di tempo che desideri.

Modalità Dark per Android sui dispositivi Pixel

Se possiedi un dispositivo Pixel o qualsiasi smartphone con Android 10 e versioni successive segui questi passaggi: Impostazioni > Visualizza > Attiva o disattiva Tema scuro. Per programmare la modalità dark in determinati momenti della giornata, come nel caso precedente potrai impostarla dal tramonto all’alba o in una fascia oraria di tuo gradimento.

Modalità scura sui telefoni Xiaomi

Impostazioni > Display > opzione Combinazione Colori nella parte superiore > Modalità scura. Seleziona pianifica modalità scura per personalizzare gli orari in cui utilizzarla a livello di sistema.

Aggiunta modalità Dark alle Impostazioni rapide

Se volessi avere un maggiore controllo sulla funzione senza dover navigare continuamente tra le Impostazioni, hai la possibilità di aggiungere un riquadro alle tue Impostazioni rapide. Toccando l’icona ottenuta, il tema scuro si attiverà/disattiverà rapidamente e premendo a lungo si accederà immediatamente all’app Impostazioni.

Per farlo su un dispositivo Samsung scorri verso il basso il pannello delle notifiche. Successivamente scorri fino al pannello delle impostazioni rapide, vedrai il simbolo + per aggiungere altri collegamenti rapidi. Puoi anche accedere all’editor delle azioni rapide toccando l’icona Menu seguito dai pulsanti Modifica. Molti dispositivi hanno già il riquadro dedicato al Tema Scuro tra le Impostazioni rapide. In caso contrario, il processo di aggiunta sarà molto simile a quello che abbiamo appena descritto.