Secondo recenti indiscrezioni il colosso Google starebbe pensando ad una fotocamera sotto al display e, il prossimo Pixel 7 potrebbe avere tutte le caratteristiche per ottenerla.

Nel panorama del settore di mercato degli smartphone abbiamo visto nell’ultimo anno qualche modello con la fotocamera sotto al display, una feature che rappresenta una delle prossime frontiere dal punto di vista tecnico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google pensa ad una fotocamera sotto al display

Stando a uno dei più recenti brevetti depositati da Google, presso lo United States Patent and Trademark Office, anche i Pixel di BigG non sono così lontani da un’innovazione simile. Alcune immagini trapelate in rete, tratte appunto dal brevetto citato, mostrano un dispositivo di Google con display OLED e fotocamera sotto di esso. La fotocamera sarebbe integrata nella parte superiore a sinistra, mentre i sensori frontali sulla destra.

La fotocamera funzionerebbe grazie al fatto che il display avrebbe la capacità di far passare la luce proprio in corrispondenza del sensore fotografico. Il brevetto non menziona presunte capacità di Face Unlock dei sensori integrati sotto al display. I colleghi di LetsGoDigital hanno anche notato che un ex dipendente Samsung nella sua divisione display ora fa parte del team di Google. Tale profilo lavorerebbe proprio al design dei display, un ulteriore segno che Google sta pensando seriamente a innovare tecnicamente i display dei propri dispositivi nella direzione della fotocamera sotto di esso.

Quanto appena detto rimane avvolto da tanti punti interrogativi. Google ha semplicemente depositato un brevetto e non abbiamo indicazioni solide che puntano a un implementazione concreta nel prossimo Pixel 7. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori dettagli in questo senso.