Banche truffate: UniCredit colpita dal phishing, conti vuoti in pochi secondi

Anche questa volta Unicredit finisce nell’occhio del ciclone ma non per causa sua: i truffatori ne avrebbero utilizzato il nome per rubare soldi ai clienti. Un nuovo messaggio sarebbe arrivato tramite chat e tramite e-mail a molte persone, le quali sarebbero lasciati ingannare.

UniCredit subisce una nuova truffa: gli utenti sono in serio pericolo per via di un messaggio

Il messaggio che trovate proprio qui sotto è una produzione dei soliti truffatori che utilizzano il web per provocare danni e guadagnare soldi in maniera indebita. Fingendo di avvisare il pubblico tramite e-mail riguardo ad un blocco del conto Unicredit, questi riescono ad ottenere le credenziali per svuotarli.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT