Per il settore delle automobili la crisi mondiale purtroppo non si ferma. Il comparto infatti è in forte difficoltà da oltre un anno e mezzo. Una crisi produttiva che a onor del vero era iniziata anche prima della pandemia. E gli ultimi risultati registrati nel mese di Novembre del 2021, certificano nel nostro paese una fortissima diminuzione delle immatricolazioni. Rispetto allo scorso anno infatti, sono state del 24 per cento in meno. Ma non solo, perché analizzando lo scenario da Gennaio 2021 ad adesso, il quadro che ne viene fuori è , se possibile, ancora più drammatico: 400 mila automobili in meno vendute rispetto al 2019. Complessivamente in questo arco temporale, la perdita è stata del 22 per cento circa. E naturalmente a pesare su uno scenario già così fortemente negativo non c’è solo il Covid.

A pesare sulla crisi del mercato auto non solo la pandemia, ma anche la carenza di semiconduttori

Non bisogna infatti dimenticare quanto stia incidendo sull’intero comparto economico la crisi mondiale dei semiconduttori. Sono tante le case automobilistiche che al momento si scontrano con un enorme difficoltà per reperire le forniture. Questo significa che a scarseggiare sono anche le automobili che è possibile produrre a fronte delle richieste pervenute. Tanti clienti nel vecchio continente ad esempio, aspettano ormai da mesi di vedersi consegnata la loro automobile.Tendenza opposta invece nel nostro paese, per quanto riguarda la vendita di automobili elettriche.

Queste infatti hanno invece registrato un vero e proprio boom di vendite, e al momento a detenere la fetta più grande di mercato, sono proprio i veicoli elettrici. Nel Novembre 2021 ad esempio si è registrato un incremento nell’acquisto dei veicoli con motorizzazione ibrida pari al 31 per cento rispetto allo scorso anno.