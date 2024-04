Enel aumenta troppo il costo delle bollette: parte l'indagine dell'AGCM

Enel Energia entra nel mirino dell’AGCM che ha aperto un’indagine che andrà a verificare se la società ha eseguito pratiche commerciali scorrette a discapito dei propri clienti. L’azione delle autorità è partita dopo che sono giunte oltre 600 denunce provenienti sia dai consumatori privati che dalle microimprese, tutte concordi nel dover segnalare l’incremento dei costi delle bollette di gas ed energia elettrica.

Molti dei consumatori hanno dichiarati di aver dovuto sostenere spese di bollette cresciute così tanto da gravare estremamente sui loro portafogli. Gli aumenti hanno segnato valori quadruplicati se non addirittura quintuplicati. Il rincaro improvviso di Enel ha creato inevitabilmente problemi economici alle famiglie e alle piccole imprese, non pronte a dover far fronte a spese tanto ingenti.

Nelle denunce, una delle problematiche segnalate, riguarda la difficoltà degli utenti nel cambiare operatore o anche di esercitare il diritto di recesso dopo le variazioni repentine dei contratti di Enel Energia. Non ci sono comunicazioni adeguate nell’app della società che spieghino quali siano le procedure da eseguire, inoltre, in Italia, è difficile trovare un’altra società che si occupi allo stesso modo della fornitura energetica.

Mail Enel nello Spam e comunicazione poco trasparente

Alcuni utenti hanno anche segnalato di aver ricevuto comunicazioni da Enel Energia tramite email e che non le hanno notate subito perché finite nella casella degli spam. Il problema è che credono che tali mai siano state costruite appositamente per eludere i filtri antispam e che la loro difficile reperibilità non sia stato solo un caso.

Tutti problemi hanno poi portato l’AGCM ad avviare un procedimento per verificare eventuali violazioni del codice a consumo. Di fronte tali accuse, Enel Energia ha risposto che il suo lavoro è atto nel rispettare ogni normativa e disciplina contrattuale, seguendo il benessere del consumatore. La società si è inoltre dichiara fiduciosa nella piena correttezza delle proprie azioni e che quindi il procedimento avrà esito positivo.

P.S. Per ogni dubbio, un giretto nella casella Spam ogni tanto lo consigliamo, non solo per le bollette Enel.