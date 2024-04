Se usi WhatsApp puoi SPIARE il tuo partner con questo trucco

Un aspetto in particolare fa parte dei principi più sani di WhatsApp: la privacy. Dal punto di vista della sicurezza, la celebre applicazione di messaggistica è probabilmente la migliore al mondo e lo dimostra ogni giorno sempre di più.

Al momento tutte le soluzioni che permettevano lo spionaggio sono state debellate, ma ci sarebbe qualcosa che più o meno riuscirebbe ad andare in quella direzione. Prima gli utenti potevano infatti pagare delle applicazioni esterne per spiare le conversazioni altrui, ma adesso tutto questo non è più possibile. Come detto però esiste un’applicazione molto simile, la quale però si occupa solo di controllare i movimenti durante la giornata.

WhatsApp, è questa la soluzione definitiva per spiare il partner in ogni momento

Si tratta di un vero e proprio tracker a tutti gli effetti, uno di quei sistemi che tracciano i movimenti delle persone sia in entrata che in uscita. In tanti ne hanno sentito già parlare e molti hanno veramente paura. In realtà non c’è ragione di averne, dal momento che non è un’applicazione invasiva come quelle che esistevano un tempo. Tutti gli utenti che infatti hanno a che fare con la nuova applicazione che si chiama Whats Tracker finiscono per amarla.

La sua grande peculiarità è una: riuscire a capire quando un utente è online o quando esce da WhatsApp. Questa applicazione di terze parti che può essere scaricata liberamente dal web, si occupa di inviare una notifica allo spione di turno quando il contatto da lui scelto per il monitoraggio decide di entrare o di uscire da WhatsApp. Nel caso in cui il vostro partner avesse deciso di non mostrare il suo ultimo accesso, sarà facilissimo capire quando è andato online. Anche gli intervalli di tempo in cui è stato online saranno tracciabili, siccome anche l’orario di uscita verrà indicato.

Alla fine della giornata ci sarà un report completo con tutti gli orari precisi e distinti, proprio per fornire un servizio ineccepibile.