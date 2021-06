La conferenza WWDC 2021 di Apple è servita al produttore Californiano per presentare tutte le novità riguardanti il brand della mela. Dopo aver annunciato il debutto di iOS 15, il sistema dedicato alla gamma iPhone, Tim Cook si è concentrato anche sulla famiglia iPad.

I tablet realizzati da Apple potranno contare sull’arrivo di iPadOS 15, la nuova versione del sistema operativo. La prima cosa che si nota è certamente la possibilità di sfruttare i Widget in maniera migliore, spostandoli a piacere nella homescreen.

Apple inoltre ha introdotto Library per gestire con facilità tutte le app installate sul device. A Cupertino hanno anche ridisegnato il multitasking per renderlo sempre più veloce e funzionale. Novità anche per il browser Safari che potrà contare su una nuova interfaccia utente più moderna ma anche su una maggiore velocità nell’apertura della pagine web.