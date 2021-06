Durante le prime tre stagioni di Stranger Things abbiamo assistito ad una serie di eventi davvero mozzafiato, con i protagonisti che hanno dovuto fare i conti con tantissime creature misteriose, andando sviluppare anche delle abilità per riuscire sempre a cavarsela anche nelle situazioni peggiori. Tuttavia, molti si stanno chiedendo cosa accadrà nella prossima stagione.

Nel momento in cui i fan si stanno chiedendo chi morirà nella quarta stagione di Stranger Things, quindi, qualcuno ha cominciato seriamente a fare qualche ipotesi sul villain che minaccerà le vite dei vari personaggi della storia. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things 4: possibile indizio sul prossimo villain?

Andando indietro nel tempo, torniamo direttamente ai teaser che sono pubblicati da Netflix fino a questo momento, in particolar modo quello che ci fa vedere il dottor Brenner e quello che mostra alcuni schermi della videosorveglianza dei laboratori di Hawkins, sui quali compaiono ogni tanto quelle che sembrano delle stanza dove erano stati rinchiusi i vari “esperimenti”.

È possibile che questo sia l’indizio, ma è anche possibile che nella quarta stagione di Stranger Things la minaccia arriverà non dai mostri del Sottosopra, ma dai bambini rinchiusi nel laboratorio comandato dal dottor Brenner. Infatti, potrebbero esserci personaggi come Eight che sono stati completamente dimenticati dopo la seconda stagione.

Dunque, non è affatto improbabile che Netflix abbia voglia di dare una seconda possibilità a quel tipo di filone. L’idea non sarebbe affatto malvagia, ora attendiamo delle novità. Intanto, le nuove foto che provengono dal set potrebbero averci anticipato qualcosa di molto interessante sul finale.