Samsung presenterà nel corso delle prossime settimane il nuovissimo Galaxy S21 FE. Il device rappresenterà la versione “Fan Edition” dell’attuale flagship coreano. Questa famiglia di dispositivi punta ad un ottimo rapporto qualità prezzo oltre che ad una varietà di colori molto più ampia che in passato.

Le indiscrezioni indicano che la presentazione potrebbe avvenire durante l’evento che Samsung terrà ad Agosto. Lo sviluppo del Galaxy S21 FE è ancora in corso ma stanno iniziando ad emergere molti dettagli interessanti.

In queste ore, il device si è mostrato sulla piattaforma GeekBench, svelando alcune delle proprie caratteristiche tecniche. Il primo dettaglio molto importante che emerge è il SoC che spingerà il dispositivo Samsung.

Samsung presenterà a breve il Galaxy S21 FE

Il Galaxy S21 FE potrà contare sulla potenza sprigionata dal System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 888. Precedenti indiscrezioni indicavano la presenza del dell’Exynos 2100, ma sembra che Samsung abbia accantonano questa ipotesi.

A disposizione del sistema Android 11 e dell’interfaccia proprietaria One UI 3.0 ci saranno anche 6GB di memoria RAM. Al momento non è chiaro se questo sarà l’unico taglio di memoria disponibile o ci sarà anche una variante più potente.

Per quando riguarda il display, le indiscrezioni indicano la presenza di un pannello SuperAMOLED da 6.4 pollici con refresh rate a 120Hz. La scocca sarà realizzata in plastica per facilitare anche la presenza di varie colorazioni.

Il lancio è previsto nei primi giorni di agosto, al fianco di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Un ulteriore dispositivo Samsung in arrivo sarà anche il Galaxy Tab S7 FE 5G. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.