Uno dei prossimi device Samsung in arrivo sarà certamente il Galaxy Tab S7 FE 5G. Il dispositivo infatti è stato molte volte al centro delle indiscrezioni negli ultimi giorni. I leaker ne hanno svelato gran parte delle specifiche ma in queste ore sono emerse nuove informazioni.

Come conferma Roland Quandt, figura di spicco della testata WinFuture, le foto mostrate in apertura di articolo rappresentano il design definitivo del tablet. Nel Tweet si fa riferimento al Galaxy Tab S7+/Lite/XL in quanto Samsung non ha ancora ufficializzato la il nome ufficiale.

Nonostante tutte queste possibilità, si tratta sempre di Galaxy Tab S7 FE 5G e le informazioni sono tutte riferite ad quest’unico modello di tablet. Altri leaker indicano che il nome ufficiale sarebbe dovuto essere Galaxy Tab S7+ Lite ma Samsung l’ha cambiato all’ultimo minuto. Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma possiamo ipotizzare che si voglia sfruttare la visibilità della serie Galaxy S21 FE in arrivo nelle prossime settimane.

Samsung si sta preparando al lancio ufficiale di Galaxy Tab S7 FE 5G

Guardando alla scheda tecnica invece, Galaxy Tab S7 FE arriverà in tre varianti: WiFi, LTE e 5G. I tre modelli saranno identici tra loro e vanteranno un display LCD da 12,4 pollici con risoluzione WQHD.

Il processore scelto da Samsung sarà il Qualcomm Snapdragon 750G con 4G di RAM. Il tablet supporterà le funzionalità Galaxy Continuity e la S Pen. Il comparto audio sarà curato da AKG e saranno presenti due speaker stereo. Troveranno spazio una fotocamera anteriore e una posteriore.

Infine, la batteria sarà da 10.090mAh con supporto alla ricarica rapida a 44,5W. Purtroppo non ci sono ancora indicazioni sul prezzo finale ne sulla possibile data di lancio. Tuttavia, immaginiamo che Samsung stia affrontando le fasi finali e il debutto non si lontano.