Finalmente HBO Max ha annunciato l’arrivo ufficiale di Friends: The Reunion. L’evento speciale si terrà il 27 maggio, in occasione del primo compleanno del servizio di streaming. L’incontro di tutto il cast della serie TV era previsto lo scorso anno, ma come per tutte le produzioni, il Covid-19 ha interrotto i lavori.

Tuttavia, finalmente HBO Max alla fine è riuscita nell’impresa di far ritornare insieme gli attori di Friends. Lo show sarà presentato da Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Cudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc. Tuttavia, il cast originale sarà accompagnato anche da ospiti speciali del calibro di David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga e Tom Selleck solo per citarne alcuni.

Le riprese di Friends: The Reunion si sono svolte nello Stage 24 dei Warner Bros. Studios di Burbank. Si tratta dello storico studio in cui si sono registrati tutti gli episodi della serie a partire dalla seconda stagione.

Finalmente Friends: The Reunion ha una data di uscita ufficiale su HBO Max

I produttori esecutivi dell’episodio speciale sono Kevin S. Bright, Marta Kauffman e David Crane, già co-creatori della serie originale. Il primo tentativo di registrare Friends: The Reunion si è svolto nel marzo 2020, con le riprese previste per il 23 marzo.

A causa del Coronavirus, la produzione è stata sospesa per ritentare una seconda volta ad agosto 2020. Anche in questo caso non si è potuto procedere con le riprese sempre a causa della pandemia.

La terza volta è stata quella definitiva e le riprese si sono svolte davanti ad un pubblico, sempre nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza. Con il lancio di Friends: The Reunion, su HBO Max arriveranno anche tutte le stagioni della serie che ha fatto la storia. Al momento non è chiaro quando lo show sarà disponibile in Italia.