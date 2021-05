Era il novembre 2001 quando Microsoft è entrata ufficialmente nel mondo delle console con la famiglia Xbox. Da allora il mondo del gaming domestico non è stato più lo stesso anche per via dell’eterna sfida con Sony e Playstation.

Quest’anno, Xbox festeggerà i 20 anni di attività e Microsoft ha deciso di iniziare con i festeggiamenti. L’azienda di Redmond ha condiviso un video celebrativo sul proprio canale YouTube.

Il video ripercorre quella che è la storia della famiglia di console in una rapida carrellata di immagini e titoli. Si possono notare le immagini di lancio della prima Xbox e dell’arrivo di Xbox 360, passando fino alle due console next-gen. Grande importanza viene data al servizio Game Pass e soprattutto ai giochi che hanno fatto la storia del gaming.

Microsoft inizia a festeggiare Xbox per i 20 anni dal lancio

Microsoft mostra le immagini di Halo, Minecraft, Sea of Thieves, Forza Motorsport e Gears of War. Si tratta dei principali titoli sviluppato da Redmond e delle esclusive che rappresentano i punti di forza di Xbox.

La saga di Halo è stata scelta da Microsoft per la prima fase della festa #Xbox20 e infatti sono stati lanciati tanti gadget a tema. L’azienda ha presentato magliette, cappellini, tazze e borse con il logo della console e la silhouette di Master Chief.

Tuttavia, possiamo aspettarci che saranno tante le novità che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente nel corso dei prossimi giorni verranno rilasciati maggiori dettagli su Halo Infinite e ci aspettiamo anche qualche sorpresa all’E3 2021.