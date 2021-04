Sembra che Apple abbia finalmente trovato un produttore per realizzare il proprio veicolo elettrico. Dopo varie indiscrezioni e successive smentite che hanno visto come protagonisti il gruppo Hyundai e Nissan, i nuovi leak indicano LG come possibile azienda partner.

In particolare, l’azienda di Cupertino potrebbe affidarsi alla joint venture nata dall’accordo tra LG Electronics e Magna International. La società prende il nome di LG Magna E-Powertrain e si occupa di realizzare componenti specifiche per i veicoli elettrici.

Tuttavia, il brand della Mela potrebbe essere più interessato alla piattaforma automotive pensata appositamente per l’elettrificazione e realizzata dalla joint venture. Infatti, le due aziende hanno creato una base modulare per i veicoli elettrici che può essere adattata alle esigenze dei clienti.

Apple potrebbe aver trovato un partner per realizzare Apple Car

Secondo il “The Korea Times“, il progetto Apple Car potrebbe quindi essere molto vicino ad una svolta. Le indiscrezioni indicano che l’accordo è in dirittura d’arrivo e la firma potrebbe arrivare a breve. Tuttavia, dobbiamo ricordare che anche i precedenti accordi con Hyundai e Nissan erano ritenuti quasi certi prima di saltare definitivamente.

Alcune fonti vicine alle aziende coinvolte indicano che LG e Magna avranno il compito di realizzare il primo lotto di Apple Car. Un progetto di tale portata renderà l’azienda di Cupertino il principale cliente della joint venture. La data stimata di arrivo sul mercato per il veicolo elettrico è il 2025, quindi in questi anni verranno realizzati prototipi per migliorare la dinamica del veicolo.

Resta da capire se effettivamente ci sarà un accordo tra Apple e LG Magna E-Powertrain o se il tutto si risolverà nel nulla come con le precedenti case automobilistiche. Non resta che attendere maggiori dettagli che sicuramente arriveranno nel corso delle prossime settimane.