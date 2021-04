Un rocambolesco incidente in Texas tra un treno e un camion ha causato milioni di danni. Un camion adibito al trasporto di un prezioso carico costituito da varie supercar si è ritrovato misteriosamente bloccato sui binari. La sfortuna ha voluto che nel frattempo stava sopraggiungendo un treno che non è riuscito a rallentare la propria corsa.

L’impatto è stato inevitabile e ad avere la peggio sono state le preziose vetture. Secondo quanto riportato dal sito Road and Track sul camion erano presenti una Ferrari SF90 Stradale, una 488 Spider, una Porsche 911 d’epoca e una Bentley.

Purtroppo, proprio la supercar di Maranello è quella che ha subito i danni maggiori. La SF90 Stradale si trovava nel centro del rimorchio, esattamente nel punto in cui il treno ha colpito il camion. La Ferrari si trovava nella parte alta della bisarca mentre la Bentley nella parte bassa.

Una Ferrari SF90 Stradale è stata distrutta in un incidente

L’impatto ha causato certamente gravi danni ma non sono ancora stati quantificati. I soccorritori sono riusciti a tirare fuori dai rottami del camion la Ferrari 488 Spider e la Porsche 911. I due veicoli sembrano non presentare alcun danno, nemmeno il minimo graffio per la gioia dei rispettivi proprietari.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’autista del camion non conoscesse la zona e ha cercato di attraversare i binari in un punto molto stretto. Questa situazione ha causato il blocco del rimorchio e l’impossibilità di spostare il veicolo. Nel frattempo, il treno stava sopraggiungendo e il macchinista non ha potuto frenare in tempo.