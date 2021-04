Tesla Cybertruck è uno dei veicoli elettrici più attesi da parte degli utenti. L’azienda di Elon Musk ha svelato la prima versione del pick-up ormai nel 2019, ma da allora se ne sono perse le tracce.

Elon Musk ha assicurato che il tempo aggiuntivo per ultimare lo sviluppo è stato prezioso e gli ingegneri sono riusciti a migliorare il veicolo sotto molti punti di vista. Inoltre, l’attesa per il debutto di Cybertruck sembra finito e Tesla potrebbe iniziare molto presto la produzione.

In questi giorni infatti, un prototipo di Cybertruck si è fatto strada sino alla Gigafactory Texas. Si tratta proprio dello stabilimento Tesla che si occuperà della produzione del veicolo elettrico. A guidare il pick-uo c’era lo stesso Elon Musk che sembra averlo portato direttamente da Los Angeles.

Cybertruck is finally home in Austin, TX!! @elonmusk thank you 🙏 pic.twitter.com/dyKDZn78jJ

— Anuarbek Imanbaev (@anuarbekiman) April 16, 2021