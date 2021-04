Nokia sta lanciando un servizio a tutti i possessori di un suo smartphone. C’è chi sta pensando ad una forma assicurativa o di assistenza, altri a una finanziaria per pagarli a rate, ma certamente non sta passando per la mente quello che realmente è. Il noto marchio di telefonini che ha fatto la storia si trasforma in MVNO.

Lo storico marchio finlandese diventa un operatore virtuale. Benvenuta HDM Mobile, la nuova Nokia che connette il mondo, o quasi. Ma sarà anche conveniente? Vediamo tutti i dettagli di questa curiosa notizia.

Dal cilindro Nokia estrae il suo operatore virtuale: HDM Mobile

Sembra incredibile come Nokia riesca sempre a trovare il sentiero per afferrare parti di mercato in costante crescita, ma che possono rivelarsi saturi. Ora per la multinazionale finlandese è arrivato il momento di iniziare l’avventura anche da MVNO.

Dopo aver presentato sei nuovi smartphone, per tutti i possessori di questi e altri suoi modelli precedenti, Nokia permetterà di scegliere il suo brand come operatore virtuale. HDM Mobile farà il suo debutto a fine aprile e per ora solo nel Regno Unito. All’inizio sembra non sarà ancora compatibile alla rete 5G, ma promettono di arrivarci presto.

Tariffe e servizi offerti da HDM Mobile

Non si sa ancora molto in merito alle tariffe con cui Nokia lancerà il suo brand MVNO. L’azienda è molto gelosa e non ci ha comunicato troppo al riguardo. Tuttavia sappiamo che una delle offerte base comprende minuti e SMS illimitati nel Regno Unito e in UE con 1 Giga di traffico dati a 6,50 sterline al mese. In pratica circa 7,48 euro al cambio attuale.

HDM Mobile a tutti i suoi cliente offre anche una app dedicata che permetterà di verificare quanti Giga sono stati consumati, il credito residuo e forse anche aggiungere o togliere servizi. L’applicazione sarà disponibile al download solo su Play Store. Non si sa se al momento del lancio o successivamente sarà implementata anche la versione iOS.

Se qualcuno è rimasto deluso perché pensava di poter scegliere Nokia come prossimo operatore può consolarsi con questa speciale offerta di Iliad. Quando HDM Mobile approderà in Italia nulla vieta di fare la portabilità, intanto però meglio risparmiare.