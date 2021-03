Lo Xiaomi Mi 11 Lite è uno degli smartphone più chiacchierati degli ultimi tempi. Il brand sembra intenzionato a lanciarlo a breve ma in attesa del lancio ufficiale, molte indiscrezioni ne stanno svelando la scheda tecnica.

Fino ad ora abbiamo appreso che Xiaomi Mi 11 Lite potrebbe arrivare in due varianti, una compatibile con il 4G e l’altra le reti 5G. Tuttavia, in queste ore, è emerso che potrebbe esserci anche un’altra distinzione. Il produttore potrebbe lanciare una versione esclusiva in India differente da quella venduta a livello globale.

Emergono sempre più dettagli su Xiaomi Mi 11 Lite

L’indiscrezione è stata lanciata dal canale Telegram Xiaomiui. Il leaker infatti ha scoperto che il nome in codice di Mi 11 Lite in versione 4G è “courbet“. Questo nome è apparso più volte nelle sue analisi ed in particolare due nominativi hanno sollevato la domanda. Infatti in alcuni casi il device viene indicato con “courbet_global” mentre in altri con “courbetin_india“.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G è atteso con il numero di serie M2101K9AG e un display AMOLED FullHD+ da 90Hz. Il SoC scelto dal produttore potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 720G accompagnato da almeno 6/8GB di memoria RAM e 64/128GB di memoria interna. La batteria dovrebbe essere da 4,250mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W e alla reverse charge. Il sistema operativo sarà basato sulla MIUI 12.

Il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera posteriore con in design simile al fratello maggiore Mi 11. Al momento non si ha la certezza sulle ottiche equipaggiate, ma i leak indicano un sensore Samsung da 64MP come fotocamera principale. Inoltre, la variante “global” avrà un sensore macro mentre la variante “India” un sensore di profondità.