WhatsApp: tre funzioni segrete molto interessanti disponibili gratis

Ad oggi non ci sono funzionalità di WhatsApp che il pubblico non conosca, o almeno che i più affezionati non abbiano provato. Di certo la crescita dell’applicazione è stata costante a tal punto da lasciare la concorrenza talmente indietro da non riuscire a quantificare il distacco.WhatsApp infatti include all’interno del suo ecosistema oltre 2 miliardi di utenti, i quali secondo le statistiche almeno una volta al mese ci servirebbero dell’applicazione.

Ricordiamo che le molteplici funzionalità della piattaforma di messaggistica più famosa al mondo rendono possibile un suo utilizzo anche in ambito business. Ci sono però delle cose che gli utenti non sanno, soprattutto in relazione ad alcune funzionalità esterne all’app ufficiale. Esistono infatti delle funzioni molto interessanti che WhatsApp non comprende ma che sono disponibili all’interno di app di terze parti.

WhatsApp: con queste tre funzionalità potrete avere il massimo dalla vostra applicazione

La prima funzione che tanti utenti non conoscono è quella che permette di entrare in chat da invisibili. Grazie alla nota applicazione che prende il nome di Unseen, potrete infatti leggere i messaggi esternamente intercettandoli, in modo da non aggiornare neanche l’ultimo accesso di WhatsApp.

Segue poi un’altra piattaforma, la quale in realtà è già più conosciuta. Si tratta di Whats Tracker, soluzione molto interessante che offre l’opportunità di spiare i movimenti degli utenti. Selezionerete infatti una o più persone da monitorare e ogni giorno conoscerete gli orari precisi di entrata e di uscita di tutte.

Infine c’è WAMR, soluzione molto interessante per recuperare i messaggi eliminati di proposito. Basta scaricare l’applicazione e lasciarla attiva in background per immagazzinare le notifiche e il contenuto relativo.