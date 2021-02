WhatsApp: tre funzioni importanti e segrete che potete avere gratis

Più volte si è parlato insistentemente di funzionalità esterne a WhatsApp, le quali potrebbero consentire operazioni che l’app originale non offrirebbe mai. Stiamo parlando infatti di soluzioni al limite della legalità, le quali però ad oggi non sono mai state condannate dalla legge. Più volte il pubblico si reca sul web per scoprire ulteriori feature, le quali potrebbero essere in grado addirittura di sovvertire quelle che sono le funzioni base di WhatsApp.

Il tutto accadrebbe per una continua ricerca di un livello maggiore di privacy così come per il semplice gusto di smanettare. Durante le ultime settimane sarebbero venute a galla ben tre nuove applicazioni in grado di integrare in un certo qual modo WhatsApp.

WhatsApp: con queste tre nuove app di terze parti potete avere funzioni incredibili e nascoste

In primo luogo non può di certo passare in osservata la nuova piattaforma Unseen, la quale offre una grande privacy. Si tratta infatti di un modo unico per intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp potendoli leggere al di fuori. In questo modo non dovrete dunque comparire online e soprattutto non aggiornerete il vostro ultimo accesso.

Degna di nota è poi la celebre applicazione che prende il nome di Whats Tracker, soluzione davvero interessante per spiare i movimenti delle persone. Con questa potrete sapere ogni orario di entrata e di uscita da WhatsApp della persona che scegliete di monitorare.

Infine ecco WAMR, quella soluzione che per anni è stata ricercata al fine di recuperare i messaggi eliminati di proposito su WhatsApp. Questa piattaforma intercetta le notifiche e ne registra il contenuto, riuscendo dunque a fornire i messaggi eliminati anche in un secondo momento.