Maggiori dettagli a riguardo saranno forniti durante l‘evento Resident Evil Showcase che si terrà il 21 gennaio a partire dalle ore 23.00. In ogni caso, le registrazioni sono già aperte e lo resteranno fino al 25 gennaio. Gli utenti interessati possono collegarsi, attraverso questo link, alla pagina dell’iniziativa.

Don’t miss the Resident Evil Showcase on January 21st at 10pm GMT/ 11pm CET! Join Brittney Brombacher ( @BlondeNerd ) on a guided tour of Resident Evil Village, including a new trailer, first-ever gameplay, and lots more Resident Evil news! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV