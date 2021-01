Per il Huawei P50 Pro invece, possiamo aspettarci un display waterfall . Questo significa che i bordi laterali saranno caratterizzati da una curvatura accentuata. La scelta ricalcherà quella fatta per il P40 Pro e donerà maggiore ampiezza al display .

La versione standard sarà il Huawei P50 che darà anche il nome alla famiglia. In questo caso, il produttore cinese opterà per un pannello piatto (flat). In alternativa, le indiscrezioni indicano che potrebbe optare per una superficie leggermente curva sui bordi laterali .

L’autore del leak è Yash Purohit, il quale ha condiviso le proprie informazioni su Twitter. Nei render che è possibile vedere in alto, i tre device sono messi a confronto tra loro. I tre Huawei P50 avranno diagonali di display differenti, con il Pro Plus che sarà il più grande di tutti.

Il leaker inoltre immagina tutte le varianti con un notch tondo posto nella parte alta e centrale del display. Huawei quindi potrebbe essere intenzionata ad abbandonare la doppia fotocamera frontale inserita in un notch ovale. Ovviamente al momento non si ha alcuna certezza e il produttore non ha confermato o smentito le informazioni. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito.